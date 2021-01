A gennaio ripartono i corsi e le iniziative di Goccia a Goccia

A gennaio ripartono le iniziative promosse da Goccia a Goccia.

Il 13 gennaio partiranno due corsi gratuiti:

CORSO BASE 10 video registrati. Si parlerà in generale di oli essenziali la loro storia, chimica, utilizzo e caratteristiche.

CORSO AVANZATO in zoom ogni mercoledì dalle 20:00 alle 21:00 circa dove verranno presentati gli oli uno ad uno per conoscerne provenienza e caratteristiche specifiche. Il corso prevede test finale e attestato di partecipazione.

Per il mese di gennaio e febbraio sarà attivo anche un gruppo detox dove, tenendoci compagnia nel percorso, proviamo, con l’aiuto degli oli essenziali, a purificare corpo e mente, dopo questo lungo periodo festivo di fermo in casa.

Chi può partecipare a queste iniziative? TUTTI!!!! Chiamateci al 3452717922 oppure contattateci su fb per iscrivervi alle iniziative.

Gli oli essenziali possono essere l’inizio di un 2021 all’insegna del benessere a 360°. Aiutano corpo e mente a rilassarsi, sono ottimi alleati in prevenzione anche e soprattutto in questo particolare inverno.

PS: Per gli amici della testata ci sarà una sorpresa.