A Carcare è nato il “Milan Fans Club Valbormida”

Carcare. Complici i successi stagionali che stanno infuocando i diavoli, è nato a Carcare il Milan Fans Club Valbormida, assente da anni sul territorio. Per i rossoneri, infatti, si tratta di un gruppo nuovo, che sarà intitolato a Pino Clemente, fedele tifoso carcarese prematuramente scomparso.

Pronti già i primi venti fondatori, a cui se ne aggiungerà una decina, per richiedere l’affiliazione all’Aimc (associazione italiana Milan Club).

Referente dell’iniziativa è il carcarese Roberto Zunino, a cui è possibile rivolgersi per tesserarsi al costo di 5 euro (che diventeranno 8 quando il gruppo supererà i quaranta soci) al numero 340 6041020 oppure in via Garibaldi 70, nel negozio Vodafone Next, sede del Club.

Oltre ai gadgets, per gli iscritti saranno disponibili sconti sui ticket degli stadi, quando, finalmente, il calcio si potrà gustare in presenza.