Vibram Maremontana, annullata l’edizione 2021

Loano. Per il secondo anno consecutivo, la Vibram Maremontana Memorial Cencin De Francesco non si disputerà.

Gli organizzatori della gara di trail running lo hanno comunicato con questo messaggio: “Abbiamo aspettato tutto il tempo possibile con la speranza di non dover prendere questa decisione, ma ora non è più possibile rimandare e con grande rammarico annunciamo che l’edizione di Vibram Maremontana Trail 2021 non potrà svolgersi“.

“È a tutti ben noto che oltre a noi organizzatori e agli sponsor, per la realizzazione dell’evento sono necessari e fondamentali i volontari, singoli e appartenenti a differenti associazioni ed enti. In particolare tutta l’organizzazione sanitaria della Croce Rossa composta da circa centoventi tra medici, infermieri, militi e specialisti del soccorso in montagna non ha potuto assumere l’impegno di assistere la gara in relazione alla emergenza Covid-19. Nelle prossime settimane contatteremo tutti gli amici che avevano scelto di mantenere valida l’iscrizione del 2020 per l’edizione 2021, per comunicare e concordare le modalità di restituzione del denaro“.

“Maremontana Asd ha approfittato di questo anno di riposo forzato dalle gare per lavorare con ancora maggiore impegno al progetto Loano Outdoor per valorizzare il territorio e fare in modo che tutti possano godere in sicurezza di percorsi sui quali camminare e correre”.