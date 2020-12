ZTL e delivery ad Alassio, nuova ordinanza per estendere gli accessi ai veicoli

Alassio. Attiva da stamani l’ordinanza sindacale 381 con la quale viene consentito l’accesso alle zone a traffico limitato in passeggiata Cadorna, Grollero e vie annesse finalizzata al carico e scarico merci tutti i giorni dalle ore 18 alle ore 22 “esclusivamente per un autoveicolo o motoveicolo per ciascuna attività di somministrazione di alimenti e bevande”.

“Viene dunque integrata la precedente ordinanza che consentiva l’accesso esclusivamente ai motoveicoli” spiega Francesco Parrella, comandante della Polizia Municipale.

L’iniziativa era nata per fornire un piccolo sostegno all’attività di delivery delle attività di ristorazione già fortemente penalizzate dalle normative in tema di contenimento dell’emergenza sanitaria.

“Se in principio si erano autorizzati solo i motoveicoli – aggiunge Marco Melgrati, sindaco di Alassio – in occasione delle festività natalizia con la prospettiva di un maggior flusso di ordini, abbiamo ritenuto di allargare le autorizzazioni anche a mezzi più capienti”.

“Ovviamente chi volesse usufruire di questa agevolazione dovrà preventivamente comunicare formalmente al Comando di Polizia Municipale il numero della targa del mezzo che utilizzerà per il servizio”.