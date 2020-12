Albenga. È già tempo di ricominciare: quest’anno l’XC Campochiesa Coppa Città di Albenga è andato in scena appena in tempo, pochissimi giorni prima che esplodesse la pandemia che tutto ha fermato. Ora siamo ancora in una fase di diffusione della malattia, ma qualche spiraglio di luce si vede, ci si affida alla speranza ed è in base a questa che lo staff dell’Ucla 1991, con il supporto dell’amministrazione comunale di Albenga, si è rimesso all’opera per la nuova edizione, programmata per sabato 27 e domenica 28 febbraio.

Due giorni di gare per un programma intensissimo, che prevede la prova internazionale per gli assoluti, la gara nazionale per le categorie giovanili e il Gran Prix d’Inverno per quelle amatoriali. Per questo si sono rese necessarie due giornate: nella prima toccherà alle categorie assolute a cominciare dagli Junior alle ore 10, a seguire le donne e alle 14 la gara maschile. Il giorno dopo spazio alle prove giovanili al mattino e a quelle amatoriali al pomeriggio, con consegna delle maglie di campione d’inverno.

Le gare verranno allestite in base ai protocolli sanitari vigenti: si creerà la classica “bolla” per garantire a tutti la massima sicurezza. D’altronde l’esperienza accumulata nella recente edizione autunnale del Trofeo Laigueglia dimostra che, con le giuste accortezze, si può allestire anche un evento così complesso.

La gara ligure sarà il secondo appuntamento stagionale per la mountain bike e gli organizzatori confidano di avere al via, nell’annata olimpica, non solo i migliori italiani, ma anche rinomati biker europei a caccia di punti per il ranking Uci.

Le iscrizioni sono già aperte, al costo di 10 euro per le categorie assolute e 15 per quelle Master. Ci si potrà iscrivere unicamente attraverso il sito della società organizzatrice e provvedendo al pagamento tramite bonifico, non saranno ammesse iscrizioni in loco sempre per ridurre al minimo i rischi. Non sarà un’edizione come quelle passate, ma forse, per i suoi significati, sarà ancora più bella.

Per informazioni è possibile contattare l’Ucla 1991 al numero 3388299294, visitando il sito http://ucla1991.com o scrivendo via email a saccualessandro@gmail.com.