Vini ed eccellenze gastronomiche della Riviera, nuovi progetti promozionali

Ponente. Promozione e valorizzazione del territorio della Riviera Ligure di Ponente sono le parole chiave dell’impegno che “Vite in Riviera” porta avanti con grande determinazione. E la pandemia non ha fermato le attività realizzate per raccontare e far conoscere i luoghi, le eccellenze enogastronomiche e la ricchezza storica di un territorio italiano davvero unico.

Tra le nuove proposte vi è la recente attivazione, con sede all’Enoteca Regionale di Ortovero, del servizio Wine Delivery in tutta Italia, coadiuvata dalla consulenza professionale di un sommelier dedicato (tutte le informazioni sul sito www.viteinriviera.it).

Un altro progetto pensato per far conoscere e riscoprire le eccellenze enogastronomiche del territorio è Liguria Discovery Box, in cui si propongono, a prezzo equo, tre pacchetti di prodotti tipici del Ponente Ligure, accuratamente selezionati dallo staff di degustazione di Vite in Riviera.

Sono nate infine la Carta dei Vini e degli Oli e la Mappa “Percorsi nella tradizione del Ponente Ligure” di Vite in Riviera, ideate per promuovere le eccellenze enogastronomiche, le bellezze naturali e i luoghi di interesse storico-culturale della Riviera Ligure di Ponente. Due progetti sinergici che coinvolgono le aziende in rete, gli operatori della ristorazione e alcune istituzioni del territorio.

La Carta dei Vini e degli Oli include Extravergini, Spumanti, vini bianchi da uve Pigato e Vermentino, rosati e vini rossi da uve Granaccia, Rossese e Ormeasco e vini dolci Passiti.

I vini e gli oli sulla Carta, venduti dalle cantine di Vite in Riviera ai ristoratori e agli enotecari a un prezzo politico, vengono proposti ai clienti con un costo uniforme per tipologia e qualità permettendo agli ospiti dei ristoranti aderenti di assaggiare sia prodotti più conosciuti che eccellenti novità.

Disponibile in formato cartaceo o digitale, la Carta dei Vini e degli Oli regala un’esperienza enogastronomica territoriale unica e di raro pregio.

La Mappa “Percorsi nella tradizione del Ponente Ligure” racconta la ricchezza del territorio della Riviera Ligure di Ponente: una destinazione turistica da vivere e da scoprire che offre enogastronomia, sport, natura e storia. Arricchita con testi informativi riguardanti vitigni e cultivar del Ponente Ligure, indicazione di percorsi, attività sportive e monumenti storici, è distribuita in formato cartaceo nei maggiori punti di afflusso turistico, nelle 27 realtà vitivinicole e olivicole di Vite in Riviera e presso l’Enoteca Regionale di Liguria a Ortovero.