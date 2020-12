Villanova d’Albenga. Dopo essere stato per oltre 10 anni al comando della stazione dei carabinieri di Villanova d’Albenga, il luogotenente Giovanni Cerutti va in pensione.

Giovanni Cerutti é stato accolto in Comune dal sindaco Pietro Balestra e dai colleghi per un saluto corale e un ringraziamento per i suoi anni di impegno.

Foto 2 di 2



“Si appresta a smettere la divisa per la meritata pensione – commenta il sindaco Pietro Balestra – Un ringraziamento al colonnello Geremia Lugibello, al colonnello Massimo Ferrari e a tutti coloro che con la loro gradita presenza hanno onorato l’evento”.

In occasione del servizio prestato, al nuovo pensionato è stata consegnata una targa di ringraziamento.