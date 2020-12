Varazze, trasporto pubblico: tariffe agevolate per over 65, invalidi e diversamente abili

Varazze. Scattano le tariffe agevolate per il trasporto pubblico locale a favore di over 65, invalidi e diversamente abili. “La decisione della giunta comunale – informa il vicesindaco reggente Luigi Pierfederici – è finalizzata a favorire la mobilità dei cittadini più deboli e in condizioni di svantaggio, con particolare riferimento ad anziani e persone portatrici di handicap e a mobilità ridotta residenti nel Comune di Varazze”.

Le tariffe saranno dunque scontate del 50% per le persone appartenenti ad una delle seguenti categorie:

CATEGORIE DI TIPO “A” (con limite di reddito)

– Pensionati ultrasessantacinquenni

– Invalidi del lavoro (con invalidità dal 30% al 79%);

– Invalidi per servizio, vittime del lavoro (con invalidità di 4^, 5^, 6^, 7^ e 8^ categoria)

– Invalidi civili (con invalidità dal 67% al 99%)

LIMITE DI REDDITO: pari o inferiore a € 6.702,54 = valore ISEE in euro

CATEGORIE DI TIPO “B” (senza limite di reddito)

– Invalidi del lavoro (con invalidità dal 80% al 100%)

– Invalidi per servizio, vittime del lavoro (con invalidità di 1^, 2^ e 3^ categoria)

– Invalidi civili (con invalidità del 100%)

– Invalidi e mutilati di guerra

“Per ottenere l’agevolazione dovrà essere presentata domanda entro il 31 dicembre 2020 presso l’ufficio Segreteria generale corredata da dichiarazione Isee. Il modulo di richiesta potrà essere scaricato dal sito del Comune alla voce ‘Modulistica – Segreteria e URP’” conclude Pierfederici.