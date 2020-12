Varazze piange la scomparsa di Tomaso (Stefano) Pastorino

Varazze. E’ mancato all’affetto dei propri cari e dei tanti amici Tomaso (Stefano) Pastorino, molto noto e attivo nel mondo del volontariato della città di Varazze, consigliere dell’associazione culturale “U Campanin Russu”, con delega ai rapporti con l’amministrazione comunale e all’ambiente, ruolo, questo, che lo vedeva fortemente impegnato nella difesa del verde cittadino e dell’entroterra.

Innamorato della natura, era socio, con la moglie Mary, del C.A.I, ed era supporter dell’Atletica Varazze nelle varie manifestazioni che si svolgevano in città e zone limitrofe.

Molte e qualificate le sue riprese foto-cinematografiche, che proiettava agli amici e trasmesse anche sulla rete di Televarazze, dove i fiori erano protagonisti assoluti, segno di una sensibilità che ne faceva quasi un pittore e un poeta, anche se con la sua proverbiale ritrosia non ne faceva motivo di orgoglio.

“Un caro e sincero amico, Tomaso, sempre pronto ad aiutare, anche di braccia, nell’allestimento delle manifestazioni del Campanin Russu, associazione alla quale ha dato tanto e che lo rimpiange per il vuoto che lascia” si legge in una nota.

Analoghe espressioni di stima e di cordoglio sono espresse dal CAI, dall’Atletica Varazze e da Ponente Varazzino, nonché dai molti amici, che la sua bonomia gli ha conquistato nel corso del suo cammino terreno.

“Certamente un mondo di luci e di fiori, senza tracce di inquinamento, come lo sognava lui, accoglierà Stefano per l’Eternità. Affettuose e sincere condoglianze alla moglie Mary, fedele compagna di una vita, con la quale Tomaso ha diviso stupende gite in montagna, al figlio Stefano e ai parenti tutti” concludono da Ponente Varazzino.

Il funerale si terrà alle ore 11:00 di venerdì 4 novembre 2020, nella Chiesa di San Domenico.