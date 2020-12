Varazze, partono i lavori per la nuova caserma dei vigili del fuoco

Varazze. “I vigili del fuoco sono veri eroi, in carne e ossa, pronti a mettere a rischio la propria vita per salvare quella del prossimo, capaci di affrontare l’inferno di roghi e ogni tipo di pericolo mettendo sempre la sopravvivenza degli altri davanti alla propria”. Così Alessandro Bozzano, consigliere regionale eletto con Cambiamo ed ex sindaco di Varazze ringrazia il corpo nazionale dei vigili del fuoco nel giorno della patrona Santa Barbara e annuncia l’avvio dei lavori per una nuova caserma dei pompieri nella città varazzina.

“La nostra regione non può che inchinarsi ringraziando per le tantissime emergenze nelle quali questi angeli in divisa sono scesi in campo per salvare i liguri”, continua.

Il consigliere coglie l’occasione per ricordare la partenza dei lavori per realizzare il nuovo distaccamento stabile dei pompieri per cui “lotta da anni”, “che sarà strategicamente situato alla porta di ponente della cittadina così da essere funzionale per l’intero levante savonese. Concluso l’iter burocratico per l’approvazione del progetto, nei giorni scorsi si è chiuso anche il bando di gara per l’affidamento del cantiere. Nel giro di due anni i nostri pompieri potranno trasferirsi in una caserma moderna e funzionale, finanziata dal ministero dell’interno con un investimento di circa 3 milioni di euro e pensata per rispondere alle loro esigenze logistiche”.