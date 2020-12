Varazze, Luca Baglietto nuovo segretario del circolo Pd

Varazze. Luca Baglietto è il nuovo segretario del circolo Pd di Varazze. Ieri sera l’elezione unanime dopo il congresso che si è tenuto nel rispetto delle normative anti-Covid ma comunque partecipato e vivace. Gli iscritti hanno discusso sui temi nazionali e locali con particolare attenzione ai prossimi appuntamenti elettorali ed amministrative, in primis proprio nella cittadina del levante savonese.

Rinnovamento e ritrovata partecipazione di iscritti e i simpatizzanti sono gli obiettivi del circolo varazzino, con il Pd chiamato a costruire l’alleanza in vista del voto di primavera.

Il nuovo segretario, 35 anni, da sempre iscritto prima ai GD poi al Pd, ha due bambine di 1 e 5 anni con la sua compagna Eleonora. Laureato con lode nel 2010 In Chimica Industriale a Genova, da 10 anni è impiegato della APG-A&A Fratelli Parodi, un gruppo chimico genovese che si occupa principalmente di Green Chemistry.

La sezione esce da un periodo travagliato caratterizzato da divisioni interne: questa nomina e il rilancio del circolo hanno uno spirito costruttivo ed aggregante volto alla ricostruzione di una politica amministrativa che permetta alla nostra città di uscire dalle difficoltà che sta vivendo sia dal punto di vista economico sia sociale” afferma il Pd varazzino.

“In questi ultimi anni Varazze ha visto decadere la propria immagine: un tessuto economico fragile e dei servizi per I cittadini e per i visitatori non più adeguati. Varazze ha tutte le caratteristiche per ritornare ad essere una città viva, accogliente e al passo con i tempi” conclude il neo segretario, chiamato ora a ricucire non solo il partito a livello interno ma anche a creare le condizioni per una lista forte e coesa in grado di riportare il centrosinistra al governo cittadino.