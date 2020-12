Varazze, l’asilo di Casanova si aggiudica il concorso “Addobbo” di Natale

Varazze. Anche quest’anno, come ormai da tradizione, il centro commerciale “Corte di Mare” di Varazze, in occasione delle feste natalizie, ha istituito il concorso “Addobbo”, riservato alle scuole del circondario, con l’obiettivo di abbellire la propria “Galleria” e, con l’assegnazione di premi, attirare l’interesse dei giovani alunni delle tante classi che normalmente aderiscono al progetto.

All’iniziativa hanno partecipato gli alunni delle scuole materne ed elementari di Varazze, Casanova e dei paesi del circondario, i quali, utilizzando i kit consegnati a tutte le classi da “Corte di Mare”, con l’aggiunta di materiali di recupero e riciclo, hanno realizzato le tante opere ora esposte nella galleria del Centro Commerciale, dove rimarranno fino al 5 gennaio 2021, quando si concluderà il tempo a disposizione dei clienti, chiamati a votare l’addobbo più bello.

La giuria tecnica del concorso ha selezionato le opere più meritevoli. Per evitare assembramenti, i premi sono stati consegnati direttamente alle dieci scuole selezionate, con in aggiunta una risma di carta e mascherine con tema natalizio per gli alunni.

Votazione della giuria con 10 scuole premiate:

– Primo assoluto – Addobbo N° 2 Scuola Infanzia Casanova – Varazze.

– Secondi a pari merito gli addobbi N°:

– 7 Sc. Infanzia “Il Flauto magico” – Celle Ligure;

– 21 Sc. Primaria Albissola Marina 1A e 1B;

– 19 Sc. Istituto Comprensivo Giusti – Cogoleto 1°;

– 17 Sc. Infanzia “l’isola che non c’è” – Varazze sez. D;

– 22 Sc. Infanzia “V. Giannini” – Stella sez. A-B;

– 6 Sc. Infanzia “Fantasia e Magia” – Vado Ligure;

– 3 Sc. Nido “Piccoli Passi” – Varazze;

– 11 Sc. Istituto Comprensivo Albisola Superiore 4°A e 4B;

– 10 Sc. Infanzia. “G. Rodari” Sciarborasca – Cogoleto.

La premiazione finale degli addobbi si terrà dopo la votazione dei clienti del centro, che si concluderà il 5 gennaio 2021. Gli autori delle opere più votate vinceranno buoni spendibili nei negozi del centro commerciale che hanno aderito all’iniziativa.