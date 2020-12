Varazze 2021, Petrini (PD): “Disponibilità candidatura della Pietropaolo è atto di coraggio”

Varazze. “La notizia riportata dagli organi di stampa in merito alla richiesta di candidatura di Ilaria Pietropaolo è un’ottima notizia, dare la propria disponibilità in un tempo così complesso è sicuramente un atto di coraggio”. A parlare, in una nota della segreteria provinciale del Partito Democratico, è Davide Petrini, che commenta così la richiesta di candidatura (avanzata da Articolo Uno) di Ilaria Pietropaolo alle prossime elezioni amministrative.

“La tornata elettorale che si terrà nella primavera inoltrata – spiega il democratico – sarà fondamentale per il rilancio del nostro territorio2.

“La realtà Varazzina comune sotto i quindicimila abitanti, vedrà confrontarsi liste perlopiù civiche, sarà necessario allargare il campo per dare una reale chances di discontinuità alla nostra comunità, sarà proprio la coalizione a scegliere chi la rappresentera, ora inizia il lavoro sul progetto e il confronto con le risorse civiche presenti sul territorio, sono certo che gli amici di articolo 1 non faranno mancare il loro contributo e la loro sensibilità” conclude Petrini.

Immediato il commento di Simone Anselmo, coordinatore provinciale Art 1 Savona: “La risposta di oggi di Davide Petrini a nome della segreteria provinciale del Pd è la migliore risposta possibile ad un tema politico posto da articolo uno. Siamo felici di poter continuare un percorso politico iniziato con le regionali, sperando di poter ridare una giunta di centrosinistra a Varazze insieme”.