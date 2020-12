Varazze 2021, Articolo Uno “chiama” il Pd e spinge per la candidatura di Ilaria Pietropaolo

Varazze. La nuova segreteria provinciale del Pd al centro di polemiche, non solo in vista delle elezioni amministrative a Savona ma anche per quelle a Varazze, con la cittadina del levante savonese al voto dopo l’ingresso in Consiglio regionale dell’ex sindaco Alessandro Bozzano.

E’ Articolo Uno a sollevare la questione, con riferimento alla nomina di Davide Petrini nella nuova squadra di Giacomo Vigliercio: “Le prossime amministrative sono un’occasione per poter ridare una giunta di centrosinistra a Varazze. I compagni di Articolo Uno nella nostra cittadina sono stati in prima linea nelle elezioni regionali e hanno lavorato “pancia a terra” per il successo della lista Pd-Art.1, hanno sostenuto convintamente Ilaria Pietropaolo e Roberto Arboscello, risultati i primi due della lista come preferenze nel nostro comune, e in particolare la nostra compagna Ilaria la seconda assoluta come preferenze tra tutti i candidati delle varie liste in corsa per il Consiglio regionale”.

“La vicinanza delle elezioni comunali ci obbliga ad una riflessione importante su quanto sia distante la possibilità di riappropriarsi della politica, intesa come vicinanza ai temi che dovrebbero appartenere alla sinistra, e ci pone di dover fronteggiare in ogni modo ogni forma di riproposizione di una scelta autoreferenziale che, per quanto si sforzi di trovare una chiave di lettura sensata, ci trova quantomeno stupiti. Nel rispetto delle scelte di un altro partito, che a livello regionale fortunatamente è unito in unico gruppo regionale con Art.uno e ci auspichiamo ovunque possibile nostro alleato in ogni elezione amministrativa che ci sarà di qui a breve ed in particolare a Savona e Varazze, esprimiamo rammarico per vedere la promozione di un compagno del Pd che a Varazze non ha remato nella nostra stessa direzione per il successo della lista Pd- Art.uno” precisa il coordinamento cittadino, con riferimento proprio a Petrini che non avrebbe sostenuto i candidati in lizza alle scorse regionali.

Ed è propria sulla continuità del progetto politico di alleanza con il Pd che arriva la spinta per la candidatura a sindaco di Ilaria Pietropaolo, senza dubbio il nome maggiormente voluto da Articolo Uno per le comunali di primavera, fermo restando il diaologo aperto a livello di coalizione per il candidato ideale.

Tuttavia, sull’ingresso di Petrini nella segreteria provinciale del Pd il messaggio è chiaro: “Speriamo fortemente che questo non sia una forma di contrasto alla continuazione di un progetto politico importante come quello iniziato con la lista unitaria Pd e Art.uno alle elezioni regionali. Facciamo nostro l’appello accorato dell’attuale consigliere regionale Arboscello e del sindaco, e consigliere provinciale, Massimo Niero per mettere in campo in vista delle elezioni amministrative le migliori forze possibilie tornare a vincere in Comuni importanti come Varazze e Savona” conclude Articolo Uno.