Vandali a Savona: colla nelle serratura di alcuni scooter parcheggiati in piazza del Popolo

Savona. Vandali in azione ieri sera in centro a Savona nella zona di piazza del Popolo, dove sono stati danneggiati alcuni scooter, in cui è stata versata colla calda nelle serrature delle chiavi d’accessione

Brutta sorpresa, dunque, per i proprietari, che questa mattina hanno avuto grosse difficoltà a far partire i loro mezzi e sono dovuti necessariamente ricorrere a soluzioni alternative (e a richiedere l’intervento di un carrozziere).