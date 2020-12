Savona. “Il vaccino subito anche ai 324 dentisti della provincia di Savona”. E’ questa la richiesta formulata ieri da Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga e odontoiatra, che ora trova il sostegno dell’Ordine dei Medici savonese.

Il presidente Luca Corti fa sapere “che in seguito alle richieste di tutti i presidenti degli Ordini dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Liguria e dei presidenti delle relative Commissioni Albo Odontoiatri il presidente Toti si è impegnato ad inserire tra i primi vaccinati anche gli operatori sanitari della sanità privata, misteriosamente dimenticati dal Governo che rappresentano circa il 50% degli iscritti agli Ordini”.

“Approfitto dell’occasione – prosegue Corti – per invitare tutti i medici a collaborare se e quando richiesto, alla campagna vaccinale ricordando che l’articolo 9 del nostro codice deontologico dice: ‘Il medico in ogni situazione di calamità deve porsi a disposizione dell’Autorità competente’. Auguri di buon 2021 confidando che in nuovo anno possa vedere la sconfitta dell’epidemia da SARS-Cov-2”.