Vaccino Covid, Ciangherotti (FI): “Includere nelle categorie a rischio dentisti, igienisti e assistenti alla poltrona”

Albenga. “Ministero della Sanità e Regione Liguria iscrivano tra le categorie a rischio nella priorità per la vaccinazione anticovid i dentisti, gli igienisti e il personale assistente alla poltrona”.

A chiederlo è Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale Forza Italia di Albenga e consigliere provinciale di Savona, che sostiene: “Se è vero che gli studi odontoiatrici sono tra i luoghi più sicuri per sottoporsi a terapie mediche proprio per i protocolli di igienizzazione, sanificazione e sterilizzazione continua (una ricerca Ada ha dimostrato come la percentuale di dentisti contagiati dal Covid-19 sia inferiore all’1%), è altrettanto vero che gli operatori della salute orale lavorano a pochi centimetri dalla bocca del paziente, a contatto con l’aerosol prodotto dalla miscela di liquido irrigante e liquidi biologici del paziente nebulizzati dalla rotazione delle frese o dall’oscillazione delle punte soniche e ultrasoniche”.

“Sono molti i recenti studi scientifici che hanno dimostrato la presenza di aerosol fino a 1,80 mt di raggio dalla poltrona odontoiatrica, con la più alta concentrazione a 60 cm dalla bocca del paziente – spiega Ciangherotti – La nebulizzazione della turbina o del contrangolo in funzione (i cosiddetti trapani del dentista) si deposita su tutto ciò che incontra, aumentando così il rischio trasmissione delle infezioni. Per tale ragione, nonostante i rigorosi protocolli messi in atto negli studi dentistici per contrastare la diffusione del coronavirus, gli odontoiatri, gli igienisti e il personale assistente alla poltrona siano tra i primi operatori sanitari a doversi/potersi sottoporre al vaccino”.