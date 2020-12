Vacanze di Natale orfane dei tradizionali cimenti invernali

Savona. Natale diverso e particolare, lo hanno detto in tanti, ma queste vacanze in Riviera, con il decreto del Governo e le misure per contrastare la diffusione del Covid lasciano un altro vuoto, ovvero quello dei tradizionali cimenti invernali che dal 26 dicembre al 6 gennaio animavano i litorali e le spiagge del savonese con diversi appuntamenti per appassionati e non…

Una tradizione che quest’anno non potremo vivere e i cimentisti dovranno attendere prima di tornare protagonisti delle ciumbe di fine e inizio anno.

Uno degli eventi più sentiti delle festività natalizie, con centinaia di persone che affollavano i nostri litorali in occasione dei cimenti invernali, non ci sarà. Non vedremo, con tanta malinconia, i premi al gruppo più numeroso, al più anziano, al più giovane partecipante della ciumba.

Sul sito e sulla pagina Facebook dei “Nuotatori del Tempo Avverso” nessun calendario di appuntamenti, ma l’invito a tenersi allenati, magari con la nuotatina invernale solitaria e nel pieno rispetto delle regole anti-Covid, nei giorni in cui sarà possibile farlo. Per loro una tradizione irrinunciabile anche per i benefici alla salute dimostrati da studi scientifici.

I cimentisti comunque non si vogliono lasciare scoraggiare dalla situazione legata all’emergenza sanitaria, pronti lo stesso ad una “ciumba amarcord” in attesa di tempi migliori e di ritrovarsi tutti assieme sulle spiagge della riviera savonese.

(nella foto l’ultimo cimento ufficiale prima del Covid-19 il 23 febbraio 2020).