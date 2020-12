Una mini-sfida al giorno per un regalo al giorno: i commercianti dei “caruggetti orbi” di Loano aggiornano il calendario dell’Avvento

Loano. L’idea è semplice e richiama quella dei ben noti calendari dell’Avvento con i quali tutti noi da piccoli (e qualcuno ancora oggi che è un po’ più cresciuto) abbiamo accompagnato il conto alla rovescia verso il Natale: ricevere un piccolo dono ogni giorno, quasi una sorta di “antipasto” della tradizionale apertura dei regali che caratterizza da sempre la sera della vigilia o la mattina del 25 dicembre. Questa volta, però, ad elargire i presenti non sono le caselline dei calendari cartacei, ma i negozianti del “borgo di dentro” di Loano, che tutti insieme hanno dato il via all’iniziativa commerciale-natalizia de “L’avvento dei Caruggetti Orbi”.

Il progetto, come detto, è semplice: fino alla vigilia di Natale i commercianti dei “caruggetti orbi” elargiranno un presente a chi vincerà la “sfida quotidiana”, ogni giorno diversa e di volta in volta più curiosa ed accattivante. Un regalo al giorno, proprio come accade con i calendari dell’Avvento.

Queste le regole nel dettaglio: “Ogni giorno dal primo al 24 dicembre 2020 verrà proposto un contest legato ad una delle attività dei caruggetti orbi di Loano – spiegano i commercianti – Le regole per partecipare ad ogni singolo contest verranno comunicate attraverso Facebook il giorno precedente a quello del contest. Ad ogni contest verrà premiata una sola persona; per evitare assembramenti è quindi vietato presentarsi al contest accompagnati da altre persone”.

“Ogni contest sarà organizzato in maniera tale da poter rispettare le norme anti Covid-19. Per partecipare al contest sarà necessario comunicare la propria intenzione a partecipare; non saranno assegnati i premi a chi non a dichiarato di voler partecipare al contest. Ogni persona potrà partecipare ad un solo contest. L’esito di ogni contest sarà comunicato attraverso Facebook non appena lo stesso si sarà concluso”.

L’obiettivo dell’iniziativa, coordinata dalla tappezziera Marta Mathieu e dal fotografo Alessandro Gimelli, ha diversi obiettivi: il primo è ovviamente regalare un sorriso ai clienti (vecchi e nuovi) delle diverse attività commerciali che prendono parte al progetto; il secondo è promuovere e far conoscere le attività commerciali presenti nel dedalo dei “caruggetti” loanesi; infine, invogliando gli utenti di Facebook a recarsi nei vicoli, se ne incentiva la scoperta da parte di chi, magari, li frequenta meno.