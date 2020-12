Un prof molto speciale

Cari curiosi,

Prima di iniziare questo articolo mi sento di fare una doverosa premessa: quanto leggerete non sarà assolutamente imparziale perchè vi racconto di un mio amico.

Sandro Marenco, infatti, è una delle persone con cui ho trascorso il tempo più piacevole fatto di sintonia e risate.

Purtroppo i momenti che trascorriamo insieme sono sempre troppo pochi ma, vi assicuro, di altissimo livello.

Valbormidese di origine, di Mallare a rigor di precisione, sbaglia la scelta universitaria e dopo tre anni a medicina affrontati con difficoltà, entra nel mondo del lavoro nelle assicurazioni ma capisce che il suo posto è nella scuola e, così, frequenta un corso di lingue all’Università Cattolica di Milano.

Trascorre quasi quattro anni in Austria e, poi, inizia il percorso dell’insegnamento dove i riscontri in classe sono assolutamente positivi.

Quello che è accaduto in questo periodo è nato per gioco ed ha preso una strada del tutto diversa: ad oggi, infatti, Sandro ha circa 300 mila followers su TikTok senza fare nulla che non sia essere se stesso e raccontando storie che partono dalla quotidianità della scuola e dalla nuova quotidianità della didattica a distanza.

“Partendo dal mondo della scuola, ho voluto provare a confrontarmi sui ragazzi su TikTok per far capire loro che, anche in questo momento storico così particolare, i professori ci sono” racconta Sandro.

In questa nuova e speciale avventura, si sono uniti alcuni compagni di viaggio: Sansone, Piergui e Clivia, personaggi con caratteristiche molto distinte e che creano un mix unico.

Sansone è l’alunno che ha sempre da ridire su qualcosa ma che ha anche ragione, è quello che ti dice sempre la verità e che ti lascia attonito perché tu, insegnante, non sai come rispondere.

Piergui è il classico ragazzo che, nonostante sia un adolescente come gli altri, è più coscienzioso, responsabile, equilibrato e studioso.

Clivia è un’alunna decisamente concentrata su instagram, un’aspirante infuencer che guarda il mondo attraverso il “filtro barbie” e che riserverà dei cambiamenti e che capirà presto che è meglio essere sinceri invece che fingere.

Se doveste avere la fortuna di trovarvi a parlare con Sandro, sarete subito colpiti dal suo carisma, dalla sua simpatia e dalla sua spontaneità.

Come se foste travolti da un meraviglioso uragano.

E credo che queste doti innate, unite alla voglia di coinvolgere i più giovani, siano gli ingredienti perfetti per un grande risultato.

E cosa vorrebbe dire Sandro agli studenti in occasione delle vacanze di Natale in arrivo?

“Agli studenti per le vacanze di Natale vorrei dire questo: staccatevi dai video, respirate, evitate gli schermi che guardate sempre, provate ad essere un po’ più analogici e riposatevi. Abbiamo bisogno delle vostre energie per il rientro a scuola. Dobbiamo fare squadra: se saremo separati nei nostri ruoli di insegnanti e studenti sarà tutto più difficile, se saremo uniti, invece, ce la faremo a tornare alla normalità”.

Potete seguire Sandro su Instagram @sandrino.marenco, TikTok @sandromarenco, YouTube e sul sito www.sandromarenco.it

“L’Angolo dei Curiosi” è la rubrica di IVG a cura di Giulia Grenno per chi è desideroso di vedere, ascoltare, conoscere, ritrovarsi o dissentire. A Giulia piacciono il profumo dei libri, il rumore della puntina che tocca il vinile, il buio in sala quando sta per iniziare un film, l’odore delle cartolerie, il ticchettio della macchina da scrivere, i ritratti in bianco e nero, le prospettive diverse, fermarsi col naso all’insù.

