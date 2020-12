Loano. Un lungo striscione composto da decine di letterine e piccoli disegni. Così gli alunni delle scuole Milanesi e delle scuole Valerga di Loano che usufruiscono del servizio pedibus ed i volontari che ogni giorno li accompagnano da casa a scuola hanno voluto augurare buon Natale e buone feste all’amministrazione comunale e agli agenti della polizia locale.

Questa mattina il sindaco Luigi Pignocca ha incontrato i ragazzi, i volontari e gli agenti della polizia locale presso il plesso scolastico di corso Europa Bergamo per la “consegna” dello striscione e anche per ricambiare gli auguri. Il vice sindaco con delega alla scuola Luca Lettieri e l’assessore alla polizia locale Enrica Rocca, invece, si sono recati nelle scuole di via Bergamo.

di 13 Galleria fotografica Gli auguri di Natale dei bambini del Pedibus di Loano









“Negli anni – ricorda il sindaco Pignocca – il progetto pedibus ha visto la partecipazione dei centinaia di bambini di ogni età e di decine di volontari. Senza dimenticare il contributo fondamentale della nostra polizia locale, a cui all’inizio di ogni anno scolastico spetta il compito di organizzare il servizio e formare i nuovi volontari. Questa sinergia è il migliore esempio dei risultati che si possono raggiungere quando le varie anime di una stessa comunità lavorano fianco a fianco. Quest’anno, purtroppo, l’emergenza sanitaria ha complicato non poco la predisposizione del progetto, ma ugualmente siamo riusciti a confermare il servizio. Di questo non possiamo che ringraziare gli uffici, le famiglie degli alunni, i volontari e la nostra polizia locale”.

Il vice sindaco Lettieri afferma: “Quello che si sta concludendo è stato un anno particolarmente difficile per la scuola italiana, per gli studenti e per il personale scolastico. Ma anche per gli uffici comunali che hanno dovuto organizzare i servizi scolastici. Nonostante le difficoltà il pedibus è proseguito grazie all’impegno dei volontari e della polizia locale. Speriamo che la gioia di vivere e la speranza che traspare dagli occhi e dai sorrisi nascosti dalle mascherine dei nostri bambini sia di buon auspicio per tutti e un incoraggiamento a guardare con fiducia al futuro”.

“Se il progetto pedibus va avanti da tanti anni e sempre con grande successo – aggiunge l’assessore Rocca – è merito anche e soprattutto dei tanti volontari che, ad ogni edizione, si mettono a disposizione dei loro concittadini più giovani per effettuare il servizio di accompagnamento e per sorvegliare (insieme agli agenti della polizia locale) l’ingresso dei ragazzi a scuola. Un impegno costante, quotidiano, a volte anche molto difficile. A tutti loro, dunque, va il nostro più sentito ringraziamento ed i migliori auguri di un sereno Natale”.