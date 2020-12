“Un buon Natale per ogni essere vivente”: gli auguri della protezione animali savonese

Savona. “Tra le luci colorate ed i pacchetti infiocchettati, simboli dello sfrenato consumismo pur con il lockdown, proviamo a pensare ad un Natale diverso, seguendo i consigli della Protezione Animali. Un Natale anche per l’uomo perseguitato e ucciso per le sue idee, la sua provenienza o la sua religione, per il profugo respinto, per l’animale torturato in nome di una falsa scienza, per l’anziano relegato nell’ospizio perché inutile, per l’animale abbandonato perché non diverte più”. A parlare, in una nota, è l’ente nazionale per la protezione degli animali di Savona.

“Facciamo posto nei nostri cuori ad un Natale diverso – auspicano da Enpa – senza l’albero strappato alla terra per essere addobbato e poi gettato dopo pochi giorni, senza regali costosi, senza cibi raffinati e superflui che costano atroci sofferenze agli animali, mentre migliaia di bambini muoiono di fame. Ricordiamoci del bue e dell’asinello del presepe, il cui fiato scalda Gesù Bambino; perché questo sia veramente un Buon Natale per ogni essere vivente; non mettiamo sangue nei nostri regali”.

“E neppure nel piatto di Natale – concludono – i volontari della Protezione Animali savonese consigliano di non fare la fila, come purtroppo accade in questi giorni, davanti a macellerie, pescherie e salumerie; ma propongono un menù senza carne e pesce, invitando i savonesi ad utilizzare prodotti savonesi. Olive di Arnasco e Taggia, zucche di Cengio, castagne di Calizzano e Murialdo, fagioli di Nasino, aglio di Vessalico, asparagi violetti, carciofi e zucchine trombetta di Albenga, ciliegie di Castelbianco, albicocche di Quiliano, funghi di Calizzano e Sassello, farinata, panissa e vini locali (lumassina, buzzetto, pigato, vermen tino, granaccia e rossese).