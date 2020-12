Top10 della settimana, un dicembre con i Negramaro!

Buon giovedì a tutti i nostri lettori! E’ già arrivato dicembre, il mese più magico dell’anno. Purtroppo vivremo un Natale un po’ diverso ma speriamo possa essere in qualche modo felice per tutti noi, quindi alziamo il volume e via con la #IVGeCHART!

Continuate a scrivermi sempre in molti e siete in tanti a seguire la nostra classifica, mi fa molto piacere quando mi consigliate le canzoni che vorreste che fossero inserite nella chart! Anche questa settimana il mio consiglio all’ascolto, un piacere ritrovare i Negramaro con la loro nuova Contatto, come al solito una canzone con significato e bellissimo testo. Potete ascoltarla qui.

Questa settimana nessuna nuova entrata ma sempre un sacco di bella musica quindi volume sempre alto e via con la #IVGeCHART.

Al primo posto una canzone d’amore, dal sapore nostalgico, un amore finito male che ci regala una canzone molto bella, Gazzelle con “Destri”. Al secondo posto, troviamo un disco dal sapore 80s, Purple Disco Machine con “Hypnotized”, una canzone che è incontro tra il pop e la dance!

Alla terza posizione, il tanto atteso album “Famoso” di Sfera ci porta la prima hit con una collaborazione tra le più prestigiose mai viste in Italia, ecco “Baby”, il nuovo singolo con sua maestà J Balvin! Alla posizione numero 4, arriva una canzone freschissima che porta un po’ di colore in questo inverno 2020, Joel Corry con “Head & Heart”!

Alla posizione numero 5 tornano i Black Eyed Peas con Ozuna, il pezzo è di quelli per l’estate, ritmi reggaeton con “Mamacita”, la loro nuova hit! Alla posizione numero 6, Fedez che canta la sua nuova hit dell’estate sulle note di “Children” di Robert Miles, un pezzo di storia della musica dance italiana!

Alla posizione 7 una coppia inedita, Mr Rain insieme a J Ax, molto carina la canzone e si farà ascoltare spesso in questo autunno! La numero 8 è una canzone che sto ascoltando in loop sia Carl Brave che Elodie li amo ed eccoli qui insieme a cantare “Parli Parli”.

Alla posizione numero 9 troviamo un brano già segnalato nei consigli all’ascolto, Ernia con Superclassico, mi piace un sacco e la stiamo cantando già da un pezzo! Alla posizione numero 10 una collaborazione italo-internazionale, Fred De Palma il re del reggaeton italiano affiancato da Anitta, star mondiale del genere urban, insieme cantano “Paloma”.

Restate connessi e ogni settimana tenetevi pronti ad alzare il volume!

#1 – Gazzelle – Destri

#2 – Purple Disco Machine – Hypnotized

#3 – Sfera Ebbasta & J Balvin – Baby

#4 – Joel Corry – Head & Heart ft. Mnek

#5 – Black Eyed Peas & Ozuna – Mamacita

#6 – Fedez – Bimbi per strada

#7 – J Ax ft. Mr Rain – Via di qua

#8 – Carl Brave & Elodie – Parli Parli

#9 – Ernia – Superclassico

#10 – Fred de Palma & Anitta – Paloma