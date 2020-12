Toirano, due nuovi agenti della polizia municipale attivi sul territorio

Toirano. Dalla giornata di ieri sono stati inseriti due nuovi agenti di polizia municipale presso il Comune di Toirano.

“Questa scelta di integrare il comando della polizia municipale nasce dalla necessità di dare una maggiore risposta alle problematiche dei cittadini in alcuni dei momenti più significativi della giornata – spiega il consigliere delegato Claudio Oddo – Nello specifico si è riscontrato come in occasione degli orari d’ingresso agli istituti scolastici si creino condizioni di sovraffollamento veicolare nonchè di persone durante appunto l’attesa del suono della campana”.

“Queste problematiche, già presenti nel corso degli anni, assumono ancor più rilevanza nell’ottica della situazione emergenziale causata dal Covid-19 – sottolinea Oddo – Ed è proprio per la sensibilità a tale emergenza che già all’inizio dell’anno scolastico sono state adottate da questa amministrazione delle soluzioni tali da garantire, quanto più possibile, un distanziamento sociale tra le persone durante l’attesa del suono della campana”.

Si è provveduto infatti a ricreare un’area antistante l’accesso all’istituto delle scuole elementari Polla, “ben delimitata e con percorso specifico da seguire, dove i genitori possano aspettare l’uscita dei propri figli garantendo un’adeguata distanza tra gli stessi e senza dovere sostare in mezzo alla strada creando intralcio alla circolazione”.

L’assunzione dei due vigili rientrerà nello stesso progetto di messa in sicurezza delle aree interessate da possibili assembramenti, “andando a dare un ulteriore ausilio affinchè tutte queste misure vengano garantite e rispettate e che le operazioni di accompagnamento dei bambini alle strutture scolastiche avvengano quanto più in sicurezza” afferma il consigliere delegato.

“Grazie all’ausilio dei due nuovi agenti saranno garantiti maggiori controlli al rispetto degli accessi alle ztl e ai parcheggi a disco orario – informa il consigliere Oddo – e si garantirà una maggiore presenza sul territorio anche nelle aree più decentrate e verranno eseguiti maggiori controlli alla viabilità”.

Infine, il sindaco Giuseppe De Fezza dà il benvenuto ai due agenti che collaboreranno con il comune di Toirano, augurando loro “buon lavoro”: “Abbiamo aggiunto un altro tassello al progetto di messa in sicurezza del nostro comune – dichiara – che proseguirà incessante, mettendo in campo altri strumenti di prevenzione, una tra le tante lo studio della realizzazione di un impianto di video sorveglianza a tutti i varchi di accesso al nostro territorio”.