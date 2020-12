Toirano, Bianco: “Il consiglio comunale ufficializzi l’annullamento del progetto delle ex cave Martinetto”

Toirano. L’annullamento in autotutela del progetto predisposto per il sito dell’ex cava Martinetto. E’ quanto il capogruppo della lista di minoranza “Non solo cento” Roberto Bianco ha chiesto al sindaco di Toirano Giuseppe De Fezza.

In particolare, Bianco chiede che in occasione del primo consiglio comunale “venga portato in votazione l’annullamento in autotutela di ogni delibera, atto, provvedimento, relazione e conseguenti o comunque connessi progetti, contratti in essere o previsti al fine di portare a compimento il progetto di abbancamento del materiale nell’ex cava Martinetto, come disposto dalla ex amministrazione del sindaco Gianfranca Lionetti col fine ultimo di realizzare un polo sportivo outdoor”.

Già nei giorni scorso il primo cittadino toiranese aveva manifestato la decisione della propria amministrazione di fare un passo indietro rispetto alla realizzazione di un polo per gli sport all’aria aperta nell’area dell’ex cava.

Per quanto riguarda l’altro progetto simile, quello della cava Torri, Bianco si rende disponibile a “partecipare attivamente, con esiti possibilmente positivi, alla vertenza che vedrà contrapposta la cittadinanza (rappresentata da tutti i consiglieri comunali) alla norma regionale sul diritto ‘Cavazione e colmamento dei siti cava con bonifica progettuale’”.