Toirano. E’ iniziata ieri, a Toirano, la tradizionale distribuzione dei panettoni e degli omaggi alimentari natalizi agli anziani ultraottantenni del paese.

“In questo delicato periodo lo stare vicino alle persone bisognose e più in difficoltà assume ancora più importanza – ricorda il sindaco Giuseppe De Fezza – Nel rispetto dunque delle norme anti-Covid e della gestione dei rischi di contagio, questa amministrazione ha scelto di erogare alle famiglie in difficoltà dei buoni spesa che sostituiscono il tradizionale pacco alimentare, il cui contenuto sarebbe dovuto passare necessariamente per più mani”.

“Ringraziamo la Pro Loco di Toirano per averci aiutato anche quest’anno nella realizzazione dell’iniziativa, e con l’occasione rinnoviamo i nostri auguri di serene feste a tutti”, conclude il sindaco.

L’assessore alle politiche sociali Deni Aicardi aggiunge: “I buoni spesa sono stati ‘una scelta obbligata’ visto il delicato periodo che stiamo vivendo. Ma non dimentichiamo la costante generosità dimostrata dai cittadini, specie alla luce delle attuali difficoltà economiche. Con la solidarietà e l’aiuto reciproco tutto si può realizzare”.