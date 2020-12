Tentano di prendere un treno in corsa e vengono travolti: due morti a Quiliano

Quiliano. Tragedia nella notte a Quiliano, dove due uomini sono stati travolti e uccisi da un treno regionale. Le due vittime appartenevano a un gruppo di stranieri di circa 10 persone che in quel momento si trovava sui binari.

L’allarme è scattato intorno alle 23.30. Ancora da stabilire le ragioni per cui il gruppo si trovava sui binari, a circa 500 metri dalla stazione: secondo una prima ipotesi è possibile che gli uomini, quasi tutti giovani, abbiano cercato di salire sul treno in corsa per raggiungere la Francia. Una manovra che è terminata in tragedia, con due persone travolte dal convoglio.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, con vigili del fuoco, automedica e diverse ambulanze, ma per le due vittime non c’è stato nulla da fare. Un altro membro del gruppo, fratello di uno dei deceduti, è stato invece portato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona a causa dello shock subito.

Sul luogo dell’incidente sono poi giunti gli agenti della Polizia ferroviaria e quelli della scientifica per i rilievi. I sopravvissuti sono stati portati in Questura per l’identificazione e le indagini di rito.