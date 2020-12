Tamponi, il sindacato dei poliziotti: “Da Alisa supporto sanitario non adeguato”

Liguria. “Dall’inizio della pandemia il dipartimento della pubblica sicurezza ha stipulato un contratto assicurativo per garantire un minimo contributo economico ai poliziotti colpiti dal virus in base alla gravità dei singoli casi (quarantene, ricoveri, decessi). Una convenzione che per i poliziotti liguri si è trasformata in una bruciante beffa. In molti non hanno potuto beneficiare del seppur esiguo rimborso giornaliero di 25 euro previsto per i periodi di quarantena perché non sono riusciti a dimostrare di aver contratto il virus per la mancanza di tamponi molecolari”, dichiara il Siap (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia).

“In pratica Regione Liguria, non ha fornito, attraverso Alisa un supporto sanitario adeguato alla Polizia di Stato, la quale ha potuto contare solo sui tamponi rapidi forniti dal Ministero dell’interno”, spiegano dal sindacato.

“Un ritardo che è stato anche oggetto di una ispezione ministeriale richiesta dal Siap nei confronti dell’ufficio sanitario provinciale della Polizia di Stato di Genova che, oltre ad evidenziare gravi inefficienze interne, non ha richiesto con la dovuta autorevolezza la tempestiva esecuzione di tamponi molecolari a favore dei poliziotti”.

“Pertanto il Siap metterà in pratica quanto aveva già annunciato durante la prima fase della pandemia. Si farà carico di portare avanti la richiesta di rimborso alla Regione Liguria, per nome e per conto dei poliziotti che non hanno potuto usufruire dell’assicurazione stipulata dal Ministero dell’Interno”.

“Tutti i poliziotti asintomatici e/o sintomatici che sono stati messi in quarantena e sono rientrati in servizio senza essere stati sottoposti a tampone molecolare potranno dare mandato al sindacato autorizzandolo all’utilizzo dei propri dati sensibili, inviando una auto-dichiarazione sottoscritta, dettagliando le singole situazioni personali”.

“Il Siap chiederà quindi al Presidente di Regione Liguria Toti che si faccia carico di rimborsare ai poliziotti liguri il corrispettivo dell’importo della diaria assicurativa non percepita a causa dei tamponi molecolari non effettuati”, concludono.