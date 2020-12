“‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?”, la puntata del 7 dicembre

Cairo Montenotte. È andata in onda lunedì 7 dicembre la decima puntata di ‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?, appuntamento settimanale dedicato al mondo gialloblù, al calcio della Val Bormida e ai dilettanti della Liguria.

La puntata che ha ricordato il punto più alto della storia della società valbormidese ha rappresentato anche il “picco di ascolti”, si direbbe in altri contesti, per una diretta di “‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?”. La chiacchierata con i campioni del 1985 ha fatto registrare più di duemila visualizzazioni in appena quattro giorni ed è al momento la puntata più vista.

Dopo aver viaggiato nello spazio con la puntata piemontese e con quella argentina “‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?” è passato al viaggio nel tempo. Quale anno scegliere come destinazione? La navicella virtuale gialloblù non ha avuto dubbi sulla stagione in cui approdare. La destinazione scelta è parsa quasi scontata. Gli addetti stampa Daniele Siri e Michael Traman hanno ripercorso, infatti, le tappe che hanno portato la Cairese a raggiungere il campionato di Serie C al culmine della stagione 1984/1985. Sono stati tanti i ragazzi di “Miro” Zunino, anche lui presente, a raccontare episodi e aneddoti di quella meravigliosa annata. Non sono mancati nemmeno rappresentanti della calda tifoseria dell’epoca e dei media che seguirono l’epopea cairese.