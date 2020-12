“‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?”: gli ospiti della decima puntata

Cairo Montenotte. Lunedì 7 dicembre alle ora 20,30, in diretta sulla pagina Facebook dell’Asd Cairese 1919, appuntamento con la decima puntata di ‘t li soì cos’a ra fò ra Cairèis?.

La trasmissione, dopo la puntata piemontese e quella argentina, cambia e passa al viaggio nel tempo. Quale anno scegliere come destinazione? La navicella virtuale gialloblù non ha avuto dubbi sulla stagione in cui approdare. La destinazione scelta è parsa quasi scontata. Si ripercorreranno, infatti, le tappe che hanno portato la Cairese a raggiungere il campionato di Serie C al culmine della stagione 1984/1985. Saranno tanti i ragazzi di “Miro” Zunino, anche lui presente, a raccontare episodi e aneddoti di quella meravigliosa annata. Non mancheranno neanche rappresentanti della calda tifoseria dell’epoca e dei media che seguirono l’epopea cairese.

Sarà possibile assistere al programma in diretta sulla pagina Facebook ufficiale della Asd Cairese (cliccando qui). Il giorno dopo, la diretta sarà reperibile anche sul canale YouTube e sul sito della società.