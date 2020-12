Stella, disagi alla viabilità sulla SP334 e per Santa Giustina: alberi abbattuti sulla careggiata

Stella. Hanno finito per creare qualche disagio al traffico le operazioni, effettuate questa mattina da Anas, di messa in sicurezza degli alberi pericolanti lungo la SP334 in località Salto e la strada per Stella Santa Giustina.

In alcuni casi, infatti, è stato necessario far precipitare i tronchi tagliati direttamente sulla carreggiata, con ovvie interruzioni per il flusso dei veicoli in entrambe le direzioni.

La presenza degli addetti Anas per tutta la durata delle operazioni ha consentito tuttavia di ridurre al minimo i disagi per i conducenti dei mezzi in transito.