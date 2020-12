Spotorno: via libera al progetto del parco Monticello, alla pulizia rii e al restyling del borgo

Spotorno. Via libera dalla giunta comunale di Spotorno a tre progetti in cantiere dell’amministrazione comunale.

Il primo riguarda il Campetto del Monticello e la nuova palestra: nel progetto di riqualificazione ludico sportiva del parco Monticello è previsto l’ampliamento del campetto da calcio e la realizzazione di una nuova palestra. “Progetto che ha una doppia finalità: il rendere più fruibile il campo dedicato al gioco di calcio e consentire uno spazio coperto più ampio ad altre discipline sportive e la bonifica dell’area comunale a fianco alla palestra Sbravati, da anni adibita a magazzini che il tempo e l’incuria aveva fortemente deteriorato” afferma il sindaco Mattia Fiorini.

“Arrivati nei giorni scorsi i pareri necessari al progetto di Coni, Asl e Vigili del Fuoco, si è potuto così procedere con l’approvazione definitiva del progetto ed avviare finalmente la procedura di gara e la realizzazione dell’opera” aggiunge.

Altro intervento è la rimozione straordinaria dei detriti in alveo, con l’obiettivo di mettere in sicurezza il reticolo idrografico al fine di scongiurare esondazioni e conseguenti danni alla pubblica incolumità. La giunta ha approvato (e cosi mandato a gara) anche il progetto per i lavori di manutenzione straordinaria di alcuni alvei dei corsi d’acqua, con la riprofilatura e la rimozione di materiale sedimentato, per un impegno economico di 85 mila euro.

Infine è stato approvato anche il progetto di restyling, in collaborazione con i privati, delle porte di alcune abitazioni di via De Maestri. “Il Monte, parte antica e storica di Spotorno, è spesso meta delle passeggiate di cittadini e turisti che possono ammirare – tra le altre bellezze del borgo – anche le caratteristiche porte dipinte, circa 30 anni fa, dalla pittrice Bassanello. La stessa pittrice, a tanti anni si distanza, si è resa disponibile a recuperare i dipinti deteriorati dal tempo” sottolinea ancora il primo cittadino spotornese.

“Nei prossimi giorni verrà avviata la manifestazione di interesse rivolta ai proprietari delle abitazioni sulla via. L’amministrazione interverrà per il 50% della spesa e si darà vita alla prima fase di un progetto per uno dei più belli angoli di Spotorno, che conduce sino al Castello” conclude Fiorini.