Spotorno piange la scomparsa di Adele Spiga, lunedì i funerali

Spotorno. Lutto a Spotorno per la scomparsa di Adele Spiga, ex imprenditrice nel settore del turismo e da qualche anno in pensione: era conosciuta per l’attività assieme al marito nell’agenzia immobiliare di famiglia e per gestione dello stabilimento balneare “Bagni Milù”.

Era la mamma dell’attuale consigliere comunale di minoranza Massimo Spiga del gruppo “Spotorno che Vorrei”.

Nell’ultimo anno le sue condizioni di salute sono andate progressivamente peggiorando, fino al ricovero all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure. Nella giornata di ieri, la situazione, che si era aggravata nelle ultime ore, ha avuto il triste epilogo.

Il gruppo consiliare si stringe in queste ore al figlio Massimo, ma numerosi sono i messaggi di cordoglio e commozione arrivati alla famiglia in queste ore da parte della comunità spotornese.

I funerali si terranno a Spotorno, lunedì 7 dicembre, alle ore 10.00, presso la chiesa parrocchiale.