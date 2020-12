Spotorno in lutto per Edgar Boschi: ex direttore delle poste e consigliere comunale

Spotorno. Lutto a Spotorno dove, nella giornata di ieri, è venuto a mancare Edgar Boschi, volto noto nella comunità spotornese. Boschi è stato trovato morto in casa sua, probabilmente stroncato da un infarto.

Ex direttore di vari uffici postali in pensione, Boschi fu consigliere comunale dal 1995 al 1999 in opposizione con Spiga (centro-destra); in seguito è passato al centro-sinistra con Camia per poi tornare a sedere tra i banchi della minoranza.

Lascia la moglie Renata.