Sport rotellistici in lutto: è morto Mario Franconetti

Albenga. La Federazione Italiana Sport Rotellistici piange la scomparsa di Mario Franconetti, consigliere federale e Stella d’oro del Coni per meriti sportivi.

Franconetti, albenganese, è stato per diversi anni presidente del Comitato regionale ligure della Fihp e dal 2005 al 2008 vicepresidente del Coni Liguria. Dal 2013, terminata l’esperienza regionale, Mario è entrato all’interno del Consiglio federale presieduto da Sabatino Aracu con rielezione in occasione delle successive assemblee del 2016 e del 2020.

“Alla famiglia di Mario le più sentite condoglianze da tutto il mondo sportivo” è il pensiero di Roberto Pizzorno, delegato Coni Savona.

“Mario è stato un presidente che ha dato alla nostra federazione una organizzazione territoriale importante – afferma Rino Zappalà, oggi delegato Coni Genova dopo aver rivestito vari incarichi nella Fisr (ex Fihp) -. Mi ha fortemente voluto prima come presidente provinciale e appoggiato come presidente regionale. Per me è stato veramente un grande amico e la federazione nazionale ha perso un grande dirigente”.

Franconetti, che è morto all’età di 75 anni, era stato comandante dei vigili urbani di Albenga.