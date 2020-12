Spintona un agente della polizia locale, arresto convalidato: imposto l’allontanamento da Albenga per 48 ore

Savona/Albenga. Si è tenuta questa mattina l’udienza di convalida dell’arresto eseguito ieri ad Albenga dal personale dell’Ufficio Sicurezza Urbana della polizia locale.

Dopo aver ascoltato la versione dei fatti dell’ufficiale di polizia locale finito a terra dopo essere stato spintonato alle spalle da Y.M., il quale si opponeva alla contestazione della normativa di contenimento Covid-19, il giudice ha convalidato l’arresto. Il giudice ha concesso i termini a difesa, rimandando il processo nel merito al 27 gennaio 2021.

Oltre a convalidare l’arresto, il giudice ha sanzionato il nord africano per omesso uso della mascherina (obbligo previsto dalle norme per il contingentamento della pandemia); inoltre, nei suoi confronti è stato emesso un ordine di allontanamento per 48 (imposto dalla polizia locale alla luce del Decreto Minniti per i casi di ubriachezza manifesta in luoghi ben individuati della città).

Dal comando di polizia locale si osserva che “a fronte del maggiore presidio del territorio, nello specifico attraverso la disposizione di personale operativo, si assiste sempre ad un aumento delle statistiche. Cosa significa? Che i numeri devono essere interpretati: per paradosso all’assenza di presidi di polizia conseguirà una statistica di dati tendenti al ribasso se non allo zero; per contro la scelta di dislocare con moduli di polizia di prossimità (lo stazionamento ed il pattugliamento a piedi da parte di agenti in luoghi pre-determinati ) personale specializzato porta inesorabilmente all’aumento degli accertamenti di violazione di qualsiasi natura e da ciò consegue la possibilità che i trasgressori non accettino le conseguenze derivanti dalla violazione commessa; vi sono studi e relazioni, anche recentissimi, di criminologia che dimostrano quanto registrato e osservato”, concludono.