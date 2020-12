Sinergia tra Fondazione De Mari e Comune di Carcare per i 400 anni del Calasanzio: pronte 4 ristampe di libri da collezione

Carcare. E’ ai nastri di partenza la collaborazione editoriale tra la Fondazione De Mari, presieduta da Luciano Pasquale, e il Comune di Carcare per le prossime celebrazioni del 400^ anniversario di fondazione del Collegio delle Scuole Pie di Carcare. Nella fattispecie si tratterà di una collana di 4 volumi, ristampati in forma anastatica che, diventeranno veri e propri oggetti da collezionismo librario.

Si tratta di due monografie e di due volumi: la monografia “Nel terzo centenario. 12 Giugno 1921”; il volumetto “Nel III centenario della fondazione del Collegio delle Scuole Pie in Carcare”; la monografia “La voce del Calasanzio. Numero unico nel 340° di fondazione. 11 Giugno 1961”; il libro “Carcare e le Scuole Pie. Memorie raccolte ed ordinate di Paolo Ferdinando Isola”.

La presentazione e distribuzione della collana libraria sarà pronta per le celebrazioni del prossimo anno, verrà inserita nel palinsesto dei programmi per i festeggiamenti.

“Ringraziamo, per la fiducia accordataci, il Presidente e il Consiglio d’Amministrazione della Fondazione De Mari, da sempre vicina agli eventi culturali del nostro Comune – commentano il sindaco Christian De Vecchi e l’assessore alla cultura Giorgia Ugdonne – Celebrare nel 2021, il 400° anniversario della fondazione di un monumento architettonico e formativo sarà un traguardo di orgoglio per la nostra comunità cittadina, per la provincia di Savona, per le regioni Liguria e Piemonte. Quattrocento anni fa la storia non transitò casualmente per Carcare, il luogo scelto dal Calasanzio aveva una strategica valenza politica, religiosa, economica, di conseguenza militare e non da ultimo formativa.”

“La fondazione delle Scuole Popolari Calasanziane, per opera dello stesso San Giuseppe Calasanzio, avvenne nel Giugno del 1621, da allora il “Collegio”, come sono abituati a chiamarlo i carcaresi, sopravvisse, nel tempo, a guerre, rivoluzioni, riforme e riformatori. Oggi il liceo è un moderno plesso scolastico, con una tradizione formativa secolare mai interrotta che ospita i corsi di orientamento, classico, scientifico e linguistico, frequentato da oltre 550 studenti.”