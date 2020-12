Servizio civile universale, bando per la selezione di volontari: tre posti all’Avis di Savona

Liguria. Avis Savona comunica che è stato pubblicato il bando nazionale per la selezione di volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale in Italia e all’estero.

L’Avis nazionale per il progetto “Giovani per il dono e la salute” ha messo a disposizione a Savona – Avis Provinciale tre posti.

Possono partecipare al bando per la selezione dei volontari del Servizio Civile Universale coloro che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo anno e siano in possesso dei requisiti

indicati nell’art. 2 del bando stesso.

Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL).

Si ricorda che per accedere ai servizi sulla piattaforma DOL occorre essere in possesso dello SPID. Le domande dovranno comunque sempre essere presentate entro e non oltre le ore 14 dell’8 febbraio 2021.