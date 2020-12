Vado Ligure. Ultima partita calcistica di questo complicato 2020. Campionato interregionale di Serie D, girone A.

Il Vado si ritrova in una situazione simile a quella dello scorso anno. Non in fondo alla classifica, ma a ridosso della zona dei play-out.

Le squadre sottostanti (tra le quali l’avversario odierno), tuttavia, hanno ancora delle gare da recuperare. Una rosa quella rossoblù – per l’ennesima volta – profondamente rinnovata in estate.

Il periodo è difficile: 5 sconfitte nelle ultime 7 partite. Appena 4 punti racimolati, nel pareggio a reti bianche contro il neopromosso e finora ben figurante Derthona (0-0) e un successo, ai danni del Varese (0-2), nelle vesti di nobile decaduta.

I vadesi, a 8 punti, ricevono quindi la Folgore Caratese, formazione lombarda di Carate Brianza, vicino a Monza. Gli ospiti a 7 punti, sono reduci da un pareggio in casa dell’Imperia (0-0).

Fischio d’inizio, quest’oggi, ore 14.30. Allo stadio “Ferruccio Chittolina”.

Tabellino:

Vado-F. Caratese 0-0

Vado: Luppi, Gulli, Alberto, Sampietro, Vavassori, Tissone, Dagnino, Taddei, R. D’Antoni, Valenti, Corsini

A disp.: Ghizzardi, Boiga, Lala, Bacigalupo, A. Casazza, Chicchiarelli, L. Casazza, Favara. All. L. Tarabotto

Caratese: Bertozzi, Ciko, Monticone, A. D’Antoni, Macrì, Agnelli, Valagussa, Di Stefano, Derosa, Cacciatori, Kouda

A disp. Corti, Ngom, Silvestro, Zucca, Marini, Tronco, Cozzari, Troiano, Schiavina. All. Longo

Arbitro:

Note:

Cronaca diretta (Live):