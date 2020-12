Vado Ligure. Campionato di Serie D, girone A. Il Vado ospita la formazione lombarda della Caronnese. Fischio d’inizio questo pomeriggio, allo stadio “Ferruccio Chittolina”, ore 14.30.

I rossoblù vadesi alla ricerca del successo interno e dai risultati altalenenti al singhiozzo, si trovano a 8 puntim

Taddei in mediana sconta un turno di squalifica.

La Caronnese, squadra di Caronno Pertusella, paese del varesotto, occupa attualmente la quarta posizione in classifica, con 13 punti.

Vado-Caronnese 1-3 (20′ D’Antoni – 1′ Corno, 24′ Scarincella, 80′ Potzolu)

Vado: Luppi, Gulli, Alberto, Sampietro, Vavassori, Tissone, Lala, Corsini, D’Antoni, Valenti, Bacigalupo

Caronnese: Marietta, Arcidiacono, Travaglini Galletti, Cosentino, Vernocchi, Rocco, Petzolu, Scarincella, Corno, Calì

Arbitro:

Note: Angoli 5-4

Cronaca diretta:

1′ Gol Caronnese! Affondo sulla destra, la palla sfila. Corno raccoglie l’invito all’altezza del dischetto e buca Luppi con un rasoterra. 0-1.

5′ Vado colpito a freddo, ma reagisce. Tre corner consecutivi: Sampietro, ribatte in mischia sotto misura. Marietta salva con un riflesso.

7′ Opportunità Vado D’Antoni avanza centralmente e libera il sinistro dai venti metri. Marietta si distende alla propria destra e blocca.

20′ Gol Vado! La palla, complice forse anche il campo scivola sotto la pancia del portiere lombardo.

24′ Gol Caronnese! Errore grossolano della retroguardia rossoblù. Un passaggio di testa all’indietro lancia l’attaccante ospite Scaringella, nella fattispecie, non si lascia pregare e supera Luppi in pallonetto. 1-2.

Il Vado vanifica un buon approccio alla partita, regalando di fatto il gol agli avversari.

29′ Rigore Caronnese. Travaglini si incunea sulla sinistra, venendo sbilanciato da Gulli. L’arbitro indica il dischetto e ammonisce il difensore vadese.

Parato!

Dagli undici metri Corno sbaglia il penalty.

Luppi intuisce e neutralizza, dimostrandosi oltremodo reattivo a sventare il tap-in del navigato attaccante lombardo.

36′ Vado vicino al pareggio. Corsini riceve un cross dalla destra e colpisce al volo a botta sicura, mandando però a lato.

42′ Rete annullata alla Caronnese, il guardalinee alza la bandierina.

45′ Fine primo tempo: Vado-Caronnese 1-2.

46′ Inizio secondo tempo (15.30).

53′ Rigore Vado. Marietta frana addosso a Valenti.

Sbagliato!

Lo stesso Valenti calcia centrale e a mezza altezza. Marietta si riscatta e sventa di piede, mantenendo la Caronnese in vantaggio.

63′ Occasione Caraonnse. Arcidiacono lancia sulla destra Rocco. Il suo tiro in diagonale fa la barba al palo.

65′ Spunto sull’asse Gulli-Bacigalupo. Il primo crossa dalla destra. Il secondo si coordina a modo, non riuscendo tuttavia a indirizzare verso lo specchio.

76′ Vado vicino al pareggio. Cross dalla sinistra del neo entrato D’Agostino. Valenti stacca nel cuore dell’area. La palla colpisce la parte inferiore della traversa e rimbalza in prossimità della linea.

80′ Gol Caronnese! Vernocchi sulla trequarti apre a destra per Rocco. Questi mette in mezzo dal fondo: Petzolu, irrompe in spaccata sul secondo palo, depositando in rete. 1-3.

85′ Grande occasione Vado. D’Agostino affonda sulla destra e serve al centro. Sampietro manca malamente la mira, sparando alto a porta vuota.

90′ Quattro minuti di recupero.

90’+2 La Caronnese chiude in dieci uomini. Espulso Rocco per somma di ammonizioni.

90’+4 Fischio finale: Vado-Caronnese 1-3.