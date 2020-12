Vado Ligure. A seguito dei provvedimenti arbitrali presi durante le partite dell’undicesima giornata, sono stati squalificati cinque giocatori del girone A di Serie D.

Edoardo Capra (Imperia) è stato fermato per due gare in quanto espulso “per avere, a gioco fermo, afferrato un calciatore avversario per il collo”.

Una giornata di squalifica è stata comminata a Christian Costa (Caronnese), Davide Cortinovis (Borgosesia), Edoardo Brusa (Legnano) e Stefano Cella (Gozzano).

Matteo Fiani, allenatore dell’Imperia, e Fabio Andreozzi, allenatore del Sestri Levante, sono stati squalificati per una giornata.

La classifica marcatori del girone A dopo 11 giornate:

8 reti: Cocuzza (Legnano), Sylla (Gozzano)

7 reti: Buso (Sestri Levante)

6 reti: Allegretti (Gozzano), Chessa (Castellanzese)

5 reti: Lauria, Varvelli (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Corno (Caronnese)

4 reti: Gasparri (Legnano), Buongiorno (Lavagnese), Romano (Sanremese), Masini (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon)

3 reti: Ravasi (Chieri), Donaggio (Imperia), Scaringella (Caronnese), Merkaj, Gaeta (Bra), Valenti, R. D’Antoni (Vado), Carli (Saluzzo), D’Orsi (Lavagnese), Spoto, Concas (Derthona), Pastore, Pavesi (Arconatese), Bigotto, Colombo (Castellanzese)

2 reti: Mecca, Corti (Castellanzese), Di Salvatore (Fossano), Lo Bosco (Sanremese), Valagussa, Macrì (Folgore Caratese), Poesio, Bettoni (Casale), Croci (Sestri Levante), Daqoune, Campagna, Cardore (Bra), Capra (Imperia), Matera, Bramante, Aiola (Borgosesia), Santonocito, Calì, Putzolu (Caronnese), Boiga (Vado), Spera, Bianco, Pedrabissi (Chieri), Balla, Otelè (Città di Varese), Demontis, Pellicanò (Sanremese), Filip (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Gobbi (Arconatese)

1 rete: Bianchi (Sestri Levante), Travaglini, Banfi, Vernocchi (Caronnese), Bonaccorsi (Borgosesia), Ngom, Bartulovic, A. D’Antoni, Kouda (Folgore Caratese), Albani, Chiappino, Galvagno, Coulibaly, Alfiero (Fossano), Gnecchi, Giglio, Sancinito, Malltezi, De Bode (Imperia), Bongiovanni, Tuzza, Saltarelli (Bra), Di Lernia, Radaelli (Legnano), Albini, Ientile, Gomis, Foglio (Arconatese), Gerbino, Ferrandino, Benedetto, Conrotto, Della Valle, Rossi (Chieri), Tanasa, Sterrantino (Pont Donnaz Hône Arnad Evançon), Pasi (Vado), Gagliardi, Diallo, Mikhailovsky, Diallo, Sturaro (Sanremese), Manasiev, Draghetti, Gualtieri, Gueye, Varela (Derthona), Caldarola, Sardo, Carrer, Tosi, Serino, De Peralta, Gaboardi (Saluzzo), Rampin, Kayode, Vono, Cella, Mastaj (Gozzano), Tripoli, Cantatore, L. Oneto, Alluci, G. Basso, Avellino (Lavagnese), M’Hamsi, Coccolo (Casale), Fall, Lillo (Città di Varese)

Autoreti: 1 Cintoi (pro Lavagnese), Ammirati (pro Vado), Alberto (pro Bra), Addiego Mobilio (pro Casale), Tanasa (pro Arconatese)