Bra. Oggi pomeriggio si disputano cinque incontri del girone A della Serie D, valevoli quali recuperi di sesta, settima e ottava giornata. Tra le partite in programma c’è Bra-Vado.

I rossoblù non giocano da dieci giorni, quando vinsero 2 a 0 a Varese; viaggiano nelle retrovie della classifica, con 8 punti conquistati in sette incontri. I braidesi sono in vetta alla graduatoria, con un bilancio di cinque vittorie ed un pareggio, con una sola rete subita. I giallorossi, però, non scendono in campo da oltre un mese: dal 4 novembre, quando travolsero 4-0 la Sanremese.

La cronaca. Fabrizio Daidola manda in campo Guerci, Olivero, Rossi, Saltarelli, Campagna, Gaeta, Cardore, Baggio, Reeb, Gonella, Capellupo.

A disposizione ci sono Giaccardi, Bruno, Merkaj, Magnaldi, Marchisone, Tabone, Bongiovanni, Daqoune, Sia.

Luca Tarabotto presenta il Vado con Luppi, Gulli, Alberto, Sampietro, Gallotti, Tissone, Lala, Taddei, D’Antoni, Valenti, Bacigalupo.

Pronti a subentrare Ghizzardi, Vavassori, Corsini, Dagnino, L. Casazza, Chicchiarelli, Ravera, A. Casazza, Boiga.

Arbitra Matteo Canci della sezione di Carrara, coadiuvato da Stefano Gioffredi (Lucca) e Simone Giuseppe Chimento (Saronno).

Al 4° minuto di gioco Gaeta prova la conclusione da fuori area: il tiro è centrale e non sorprende Luppi.

Al 6° palla in mezzo all’area, volée di Valenti: alta.

al 9° contropiede dei rossoblù, Valenti riceve e calcia col destro: parata a terra di Guerci.

Al 10° Gaeta dal limite scocca un mancino che sfiora il palo alla sinistra di Luppi.

Al 12° bella giocata di Gonella che cerca sul secondo palo Campagna, il quale manca per poco l’impatto col pallone.

Al 23° un traversone dalla sinistra di Capellupo viene incornato in area da Cardore, la difesa vadese respinge, poi arriva il fischio di Canci che ravvisa un fallo dei piemontesi.

Capellupo accusa un risentimento muscolare e alla mezz’ora lascia il posto a Daqoune.

Al 36° calcio da fermo per i giallorossi dal vertice sinistro dell’area: Gonella calcia in mezzo dove Rossi, di testa, manda di poco alto sopra la traversa.

Al 39° il Bra passa in vantaggio. Punizione calciata da Reeb, in area Campagna impatta di testa e mette in rete. 1 a 0.

L’arbitro fa recuperare un minuto. A metà partita il risultato è Bra 1 Vado 0.

Secondo tempo.