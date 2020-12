Sempre più persone scelgono il Cashback sugli acquisti online

Dall’inizio della pandemia ad oggi sono cambiate moltissime cose, fra queste il modo di acquistare e consumare da parte dei cittadini, che ha visto una grande ascesa del web, ovvero del commercio elettronico. Difatti sono arrivati sulla rete ben due milioni di consumatori in più che prima acquistavano solo tramite metodi tradizionali. Una situazione del genere ha dato uno sprint decisivo alle opportunità che la rete offre, tra cui il cashback con gli acquisti online .

Perché piace alle persone?

Perché consente di acquistare i propri prodotti preferiti, scegliendo tra i brand più conosciuti e apprezzati in tutta tranquillità. I portali di cashback sono gratuiti e non richiedono azioni complesse da compiere, al di là dell’iscrizione inziale per regolarizzare l’account del partecipante al programma. Alle persone piace molto l’idea di poter mettere da parte un bel gruzzoletto per ogni acquisto effettuato, soprattutto durate i periodi di promozione per cui le percentuali di cashback si alzano ed i prezzi scendono.

Come funziona il cashback?

Si tratta di un sistema che si caratterizza da tre soggetti principali che sono l’intermediario, i negozi partner e di consumatori finali. In pratica quando le persone acquistano in un negozio partecipante al programma guadagnano una ricompensa che può essere una cifra X al superamento di una certa soglia di spesa oppure una percentuale sull’importo. La ricompensa viene elargita dall’intermediario che, per ogni vendita generata, riceve una commissione dai negozi che ospita. Al tempo stesso i negozi migliorano le proprie vendite ed i propri fatturati perché con i programmi di cashback sugli acquisti online ottengono maggiore visibilità e, quindi, maggiori possibilità di esser scelti dai consumatori.

Ma perché è così conveniente?

Per capire meglio in che modo questo sistema si traduce in un grande vantaggio per te basta fare due rapidi calcoli. In pratica ogni acquisto è caratterizzato da una percentuale di cashback che può arrivare anche fino al 20%. Se acquisti, tre prodotti dal costo di 15, 20, e 100 euro con una percentuale di cashback rispettivamente del 5, del 10 e del 20%, a fronte di una spesa totale di 135€ te ne torneranno indietro 0,75 + 2 + 20, ovvero 22,75. Man mano che acquisti sempre tramite il programma di cashback continuerai ad accumulare ricompense. Se spenderai la stessa cifra per gli stessi prodotti e con le medesime percentuali di cashback, a fine anno avrai messo da parte ben 273,00€. Con questa cifra potrai effettuare nuovi acquisti e, magari, toglierti qualche sfizio che desideri da tempo.

Come iniziare a risparmiare subito sugli acquisti?

Ti basta scegliere un buon programma di cashback sugli acquisti online, leggere attentamente le condizioni e inserire i tuoi dati anagrafici per partecipare. Successivamente dovrai acquistare tramite il programma, seguendo le indicazioni per registrare le transazioni sul sistema. Dopo una breve verifica il sistema ti accrediterà la somma percentuale o fissa messa da parte e tu potrai utilizzarla come meglio credi. Facile, vero? Ovviamente il sistema è gratuito e aperto a tutti per cui non ti resta che scegliere la tua piattaforma preferita e cominciare subito a fare shopping, magari approfittando dei saldi stagionali.