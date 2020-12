Scossa di terremoto nel savonese: epicentro a cinque chilometri da Rialto

Rialto. Alle 9.14 di questa mattina, lunedì 21 dicembre, è stata avvertita una scossa di terremoto di lieve entità (magnitudo 1.1). L’epicentro del sisma si trovava a cinque chilometri da Rialto, vicino alla Strada Provinciale del Melogno.

Il fenomeno, localizzato dalla Sala Sismica dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma, si è verificato a 8 km di profondità alle seguenti coordinate: latitudine 44.23, longitudine 8.21.

Non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose, ma il sisma è stato avvertito nei territori dei comuni limitrofi. A meno di dieci chilometri di distanza si trovano Magliolo, Bormida, Giustenice, Calice Ligure, Tovo San Giacomo, Calizzano, Bardineto, Orco Feglino, Mallare e Murialdo. Ma non solo Liguria, la scossa è stata avvertita anche in Piemonte nelle zone della valle Tanaro.