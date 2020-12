Sciopero nella sanità, lo sfogo: “Visite cancellate, decisione assurda”

Ponente. Lo sciopero di oggi dei dipendenti pubblici che ha riguardato anche il settore della sanità ha provocato qualche disagio e proteste, in quanto sono saltate visite di controllo e altri servizi ambulatoriali negli ospedali liguri e savonesi, nei quali sono state garantite solo le urgenze, così come nell’ambito della mobilitazione nazionale sono stati svolti solo i servizi pubblici essenziali nei diversi comparti del pubblico impiego.

Ecco il caso di un utente, F.R., che ha scritto alla nostra redazione: “Grande frustrazione provata questa mattina quando, dopo aver accompagnato mia mamma ottantenne a fare esami di controllo (sangue, urine e valori tiroidei), scopriamo che il Santa Corona é in sciopero e vengono fatte soltanto le urgenze. Trovo vergognoso che si prendano decisioni del genere in un periodo del genere, quando continuamente ci viene ricordato lo stato di emergenza sanitaria e da più parti arrivano messaggi che ci ricordano la necessità di proteggere le categorie deboli e a rischio, anche facendo i controlli e le visite mediche necessarie” afferma nel suo sfogo.

“E trovo vergognoso che l’ospedale non dia comunicazione a coloro che hanno appunto controlli e visite programmate dello sciopero e di una eventuale riprogrammazione”.

“A mia mamma é stato detto di tornare domani mattina, presumiamo alla stessa ora dell’appuntamento di oggi, in quanto non è stato neppure specificato questo aspetto non di poco conto, considerando che dovrò ancora prendere un permesso dal lavoro” conclude.