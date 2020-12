Savona tra le prime dieci provincie italiane per mascherine acquistate in farmacia

Liguria. Genova, con 7,14 unità per ogni abitante maggiorenne, è la città italiana che ha acquistato più mascherine e gel igienizzanti in farmacia. È il risultato di un’indagine condotta da Iqvia per Il Sole 24 Ore che studia le abitudini dei cittadini nella corsa a proteggersi dal coronavirus nei primi nove mesi del 2020.

In tutto, secondo la ricerca, sono state acquistate quasi 30 milioni di mascherine e 10 milioni e mezzo di confezioni di gel igienizzante, tenendo conto solo delle farmacie ed escludendo la grande distribuzione e gli altri canali di vendita.

La provincia di Genova risulta così prima in classifica per volumi acquistati ed è seconda nella classifica della spesa media per abitante (1,52 euro contro gli 1,54 spesi ad Asti). Molto più bassa la media nazionale che si aggira sulle 2,69 unità acquistate per ogni maggiorenne. Nella top 20 anche altre due province liguri: al decimo posto Savona (3,77 unità acquistate, 1,06 euro spesi), al 12esimo Imperia (3,76 unità acquistate, 1,05 euro spesi).

A influenzare l’indice potrebbero essere diversi fattori, dal numero di farmacie sul territorio alla percezione del rischio fino alle caratteristiche demografiche della popolazione.