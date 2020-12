Savona. Si è verificato questa mattina intorno alle 11.30 il tamponamento che ha coinvolto due autobus di linea. L’episodio si è verificato sulla via Aurelia, vicino alle Funivie, a Savona.

Ancora da chiarire la dinamica dell’incidente che si è risolto fortunatamente senza nessun ferito sia tra i passeggeri che tra i conducenti dei mezzi.

Foto 2 di 2



Sul posto per i rilievi del caso sono giunti gli agenti della polizia locale e in via precauzionale anche un’ambulanza. Il tamponamento ha causato qualche rallentamento al traffico.