Savona, stanziati 730mila euro per lavori su strade e ponti

Savona. L’amministrazione stanzia 730mila euro per la manutenzione di strade e ponti. “Si tratta di importanti lavori su tutto il territorio della città con particolare riguardo alla nostra periferia, che saranno appaltati entro i primi mesi dell’anno 2021” spiegano il sindaco Ilaria Caprioglio e l’assessore Pietro Santi.

Nello specifico saranno investiti 150.000 euro per la sistemazione di un tratto stradale di via San Nazario franato a seguito degli ultimi eventi alluvionali. Il maltempo ha interessato anche via Marmorassi, il cui il ripristino della viabilità costerà 180.000 euro.

Sono stati poi destinati 200mila euro per la manutenzione straordinaria della passerella pedonale, meglio conosciuta come “Ponte Ruffino”, e del viadotto di corso Svizzera. Ulteriori 200.000 euro (ad integrazione dei lavori deliberati nella precedente Giunta) saranno utilizzati per l’asfaltatura di varie strade cittadine su tutto il territorio.