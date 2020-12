Savona. Impatto tra un’auto ed una ambulanza in centro a Savona e traffico in tilt.

E’ successo questa mattina in via Berlingeri, dove si è verificato lo scontro tra i due mezzi intorno alle 12 e 15 di questa mattina: le cause sono ancora in corso di accertamento.

Foto 2 di 2



Fortunatamente non si registrano persone rimaste ferite.

Il sinistro stradale, con i mezzi bloccati in mezzo alla carreggiata, ha letteralmente bloccato la via savonese, creando un tappo alla viabilità cittadina: inevitabili le ripercussioni alla circolazione, con traffico in tilt.

Grossi disagi per gli automobilisti in transito.

Ora si attende di completare i rilievi con la rimozione dei mezzi incidentati, riportando alla normalità il normale flusso viario.