Savona, sabato in diretta su IVG l’Open Day virtuale dell’Istituto Boselli-Alberti

Savona. L’I.I.S. “Boselli-Alberti “prosegue con le attività di Orientamento rivolte a tutti gli studenti delle scuole medie ed alle loro famiglie, per una scelta consapevole della scuola superiore, anche in questo periodo particolare di pandemia.

Sabato 12 dicembre dalle ore 10.30 si svolgerà il secondo Open day virtuale, un viaggio interattivo all’interno dell’Istituto, per scoprire i diversi percorsi formativi e porre in diretta domande ai professori presenti.

L’Istituto “Boselli-Alberti” offre diverse possibilità di scelta: nel settore economico con gli indirizzi: Amministrazione, Finanza e marketing , Sistemi informativi aziendali, Relazioni internazionali per il marketing (ex Ragioneria) e Turistico; nel settore tecnologico con l’indirizzo Costruzioni, Ambiente e Territorio (ex Geometri).

I percorsi saranno introdotti dal dirigente scolastico, Prof.ssa Maria Laura Tasso; successivamente saranno i docenti ad illustrarli dettagliatamente, facendo scoprire ai ragazzi ed alle loro famiglie le aule ed i laboratori specifici di ogni percorso. Quindi, sabato il “Boselli-Alberti” si presenterà su Ivg.it, sulla pagina facebook del giornale e sui canali social dell’Istituto.

Inoltre le famiglie potranno trovare le informazioni relative alle altre iniziative di Orientamento previste sul sito dell’Istituto alla sezione “Attività di orientamento 2021/2022”.